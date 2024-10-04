Diyarbakır’da Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından Ulu Cami önünde İsrail işgali altındaki Filistin’e ve uygulanan ambargoya dikkat çekildi.

Merkez Sur ilçesi Ulu Cami önünde kalabalık adına açıklamada bulunan Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Molla Abdülküddüs Yalçın, İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail’in vahşetini durdurmak için somut adımlar atmaları gerektiği çağrısında bulunuldu. Yalçın, "Ülkelerinizin yöneticilerini zulme seyirci kalmaktan vazgeçirmek için çabalayın. İslam’ın izzetini ve şerefini korumak için birlik olmaları gerekiyor. Bu savaş, Siyonistlerle Filistinliler arasındaki bir toprak mücadelesi değil, iman ve küfür savaşıdır. Müslümanların, Kudüs davasına sahip çıkmaları ve Siyonist işgale karşı birlik olmaları gerekiyor" dedi.