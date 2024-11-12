Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Hatay’ın Samandağ Belediyesi’ne, meclis kararıyla görevlendirilmesi yapılan bir adet yol süpürme aracını teslim etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve nüfusu 124 binden 200 bine çıkan Hatay’ın Samandağ ilçesine yönelik önergeyi görüştü. Meclis, Samandağ Belediyesi tarafından cadde ve sokak temizliğinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir adet yol süpürme aracının 4 yıl süreyle görevlendirilmesi yönündeki talebi kabul etti.

Hatay’ın Samandağ ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Başkan Bucak ve beraberindekiler, belediye hizmet binasına geçti.

"Önemli olan halklarımızın beraberliğidir"

DEM Parti Hatay Kadın Meclisinin kadın etkinliğine daveti üzerine kente geldiğini belirten Başkan Bucak, “Bu vesileyle sizi de ziyaret edip uzun zamandır aslında gündemimizde olan, size hibe etmek istediğimiz aracımızı da getirebilmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun, güzel güzel sokaklar temizlensin diyelim. Bundan sonra da dostluğumuz, iş birliğimiz, manevi olarak da zaman zaman bu gibi çalışmalarla da süre gelsin, devam etsin isteriz. Önemli olan halklarımızın beraberliği, dostluğu, el ele vermesi, işbirliği yapabilmesi, hem kültürel hem fikirsel hem de belediye çalışmaları anlamında bir araya gelebilmemizdir” dedi.

"Dayanışmanız bizim için çok değerli"

Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay ise, 3 ay boyunca çöple uğraştıklarını belirtti. Bunun için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden çöp kamyonu talep ettiklerini ifade eden Karaçay, “Çöp kamyonu ve temizlik, bizim seçilmemizle beraber kesilen yardımlardan sonra çok ciddi bir ihtiyaçtı. Hatay’ın yaralarını sarmak için, Samandağ’ın yaralarını sarmak için sizin için küçük bir şey olabilir ama bizim için çok büyük bir şey, bizim için çok değerli. Sizin dayanışmanız, sizin vermiş olduğunuz destek bizim için çok değerli. Siz Diyarbakır’dan bize selam vermiş olsanız dahi bizim için çok değerliydi, buraya geldiniz, çok mutlu olduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samandağ Belediye Başkanı Karaçay, Başkan Bucak’a, Samandağ kamışından yapılmış ney ve Samandağ Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünler hediye etti.

Görüşmeden sonra Başkan Bucak tarafından Çöp Toplama Aracı Samandağ Belediyesi’ne teslim edildi. Samandağ Belediyesi ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan, Meclis Sözcüsü Emine Akın, daire başkanları, DEM Parti Hatay İl Başkanı Naim Özbek ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay İl Başkanı Hasan Yılmaz da yer aldı.