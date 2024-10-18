Diyarbakır’da 3 idareci ile 6 öğretmen ’Öğretmen Eğitimi ve İşbaşı Gözlem Projesi’ çerçevesinde Finlandiya ve Romanya’da eğitim tekniklerini inceledi.

Diyarbakır’da Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu, Erasmus Programı kapsamında önemli bir projeye imza attı. Okulun 3 idarecisi ve 6 öğretmeni, ’Öğretmen Eğitimi ve İşbaşı Gözlem Projesi’ çerçevesinde Finlandiya ve Romanya’da eğitim tekniklerini inceledi. Yapılan çalışmanın Diyarbakır’daki eğitim kalitesini artırmak için önemli bir çalışma olduğu belirtildi.

Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu Müdürü Yıldırım Barut ve ekibi, yurt dışında edindikleri bilgileri veliler ve diğer öğretmenlerle paylaşarak yerel eğitim sistemine katkı sağlamayı hedefliyor. 2021-2027 yılları arasında yürütülen Erasmus+ Programı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projelerle eğitim, gençlik ve spor alanlarında fırsatlar sunuyor. Ayrıca, okul "Mutlu Akranlar Okulu" Projesi ile akran zorbalığını önlemeye yönelik farkındalık etkinlikleri düzenliyor.