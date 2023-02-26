Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 22 kişilik teknik ekiple Hatay’da kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara katılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 22 kişilik teknik ekiple Hatay’da kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara katılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kentlerde personel desteği ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli 22 kişiden oluşan teknik ekip, Hatay’da kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki elektrik çalışmalarına destek verecek. Ekip, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen elektrik malzemelerini ve araç gereçleri yanlarına alarak sabah erken saatlerde Hatay’a doğru hareket etti.

Hatay’da AFAD kordinasyonunda belirlenen noktalarda çalışma yürütecek Büyükşehir Belediyesi ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra kente dönecek.