Diyarbakır’ın yerli yatırım firmalarından biri olan Şimşek Alüminyum, cephe sistemleri, ısı yalıtımlı sistemleri, ısı yalıtımsız sistemleri ve özel profil üretimiyle kenti, global piyasada temsil ederken, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde üretilen profiller 13 ülkeye ihraç ediliyor.

1996 yılında bu yana yurt içi ve yurt dışında özel sektör ve kamu kurumlarına ait yol, alt yapı, baraj, sulama sistemleri, üst yapı gibi projeleri başarı ile yürüten Şimşek A.Ş., 2011 yılından itibaren alüminyum sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak binaların dış cephelerinde giydirme malzemesi olarak kullanılan A2 sınıfı alüminyum kompozit imalatı yapan Şimşek Alüminyum, ABD’li, Japon ve Çinli rakipleriyle dünya pazarında yarışıyor. Şimşek Alüminyum, külçe halindeki alüminyumu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki üretim fabrikasında işleyerek, profil haline getiriyor. İşlenen profiller bir yandan Türkiye pazarında satışa sunulurken, diğer taraftan Almanya, İtalya, Avustralya, Polonya, Litvanya, Hollanda, Fas, Irak, Gürcistan, Filistin, İsrail, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Diyarbakır üretimi dünyaya tanıtılıyor

Geçen yıl İngiltere London Bulding, Almanya Alüminyum Dusseldorf ve ABD’de IBS fuarına katılan Şimşek Alüminyum, 2024’te de alüminyum sektörünün üç önemli fuarına katılacak. ABD’de IBS, Almanya alüminyum Dusseldorf ve İspanya VETECO fuarına katılacak olan Şimşek Alüminyum, Diyarbakır’da üretilen ürünleri, dünya piyasasına tanıtacak.

Grup bünyesinde 700 kişi istihdam ediliyor

İşletme, profil satışının yanı sıra hazır doğrama, metalik işler ve Afrika kıtasında otel ve villaların dış cephe giydirmelerini yapıyor. 300 kişiye istihdam sağlayan işletmede, çalışanların 40’ının kadınlardan oluşması dikkat çekiyor. Şimşek Grup bünyesinde üst yapı inşaat, alt yapı inşaat taahhüt ve maden sektöründe de yaklaşık 700 kişi istihdam ediliyor.

2023 yılında kapasite yüzde 30 artacak

Şimşek Alüminyum, 2023’te ilave makine hatları ile kapasiteyi yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Kapasitenin yanı sıra kaliteyi daha üst seviyeye taşımak için boya hattını değiştirip dikey boyama sistemine geçecek. Şimşek Grup, işletmenin enerji maliyetlerini azaltmak için mevcut 2 Megavat gücündeki çatı GES’e ilave olarak 5.5 megavat Saha GES’ini iki yıl içinde kurarak, tüm enerji maliyetlerini minimize etmeyi hedefliyor.

Şimşek Alüminyum İnşaat A.Ş. 1996 yılında yurt içi ve yurt dışında özel sektör ve kamu kurumlarına ait yol, alt yapı, baraj, sulama sistemleri gibi inşaat ve taahhüt işleri yaparak, iş yaşamına adım attı. Karayolları, DSİ ve TCDD gibi kurumların taahhüt işlerini yürüttü. Halen bu işlerine devam eden işletmenin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde şantiyeleri bulunuyor.

Şimşek Grup olarak maden keşif çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şimşek, “Kahramanmaraş bölgesinde demir cevheri ocağımız faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine aynı bölgede mermer ocaklarımızda çıkarılan blok ve plaka mermerlerimizi hem iç piyasaya hem de piyasaya sunmaktayız. Ayrıca Bingöl ve Elazığ’daki maden sahalarında sondaj çalışmaları devam etmektedir. İlave döküm hattı ile alüminyum dökümde kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz. Geri dönüşüm esaslı olarak çalışan işletmemiz, hurda alüminyumu yeniden işleyerek ekonomiye kazandırıyor. Ülkemize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Bu nedenle yatırımlarımıza devam edeceğiz, Bütün çaba ve gayretimiz de ülkemize ve memleketimize yatırımlar olacaktır” dedi.