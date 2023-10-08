Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırıkkale’den Batman’a giden akaryakıt taşıyan tren, 28 Eylül’de Bismil ilçesi Babahaki Kavşağı’ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri Sevim (55) idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı. Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralanırken, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Sevim, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.