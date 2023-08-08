Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği olayı örnek alan Muşlu köylüler, husumeti büyütmeden barış ile sonuçlandırdı.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyü ile Hasköy’ün Koç köyleri arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, devreye giren bürokrasi ve kanaat önderlerinin girişimleri ile kan davasına dönüşmeden barış ile sonuçlandırıldı. Köylülerden gizli 2 milyon TL’ye satılan 600 dönümlük arazi nedeniyle başlayan husumet, Kıryaka köylülerinin bir araya gelerek örnek bir davranışa imza atarak arazilerini 7 milyon TL’ye geri almasıyla son buldu. Yapılan barıştan oldukça mutlu olan köylüler, köy derneğinin tertip ettiği barış yemeğinde bir araya geldi.

Yapılan barış yemeğinde konuşan Kıryaka Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Aydın, Diyarbakır’da yaşanan talihsiz olayın kendilerine örnek olduğunu ifade ederek, “Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin ölümü ile sonuçlanan olay bize örnek oldu. Öncesinden tedbiri elden bırakmamak lazım. Kendi akrabalarımız bizden habersiz arazileri başka bir köye sattılar. Dolayısıyla köyde büyük bir huzursuzluk oldu. Köy halkı olarak bunu istemedik. Hepimiz bir araya gelerek bir karar aldık. Biz memleketimizin kanayan yarası olan bu arazi davalarının bir tanesini devlet ve halkımızın iş birliğiyle barışla kapattık. Şu an bütün köy halkı olarak bizler bu sevinci yaşıyoruz. Kimsenin burnu kanamadan barışla sonuçlanabileceğini bizim köyde gördük. 2 milyona satılan köy arazisini 7 milyona geri aldık. Fakat biz bütün hesaplarımızı yaparak yarın öbür gün kimsenin huzuru bozulmadan bunu 7 milyon olarak ödeme yaptık. Tatlı bir şekilde meseleyi kapatmış olduk. Mutlaka olay yaşanmadan önce hesaplarını yapsınlar, tatsız olaylardan sonra yapılan barış yemekleri çok da tatlı olmuyor. Mesela kimsenin burnu kanamadan yapılan bu yemeğin çok tatlı ve kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

Bürokrasi ve kanaat önderlerinin çabası ile bir husumeti daha barış ile sonuçlandırdıklarını söyleyen Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise, “Bugün çok önemli bir yemekte bir araya geldik. Hasköy’ün Koç köyü ile Korkut’un Kıryaka köyü arasında yaşanan arazi davasında olaylar büyümeden tatlıya bağlandı. Kanaat önderlerimiz ile birlikte bizler bu olayı çok rahat çözdük. Onları barıştırdık. Güzel oldu. İnşallah bizim diğer köylerdeki olayları da bu şekilde barış ile sonuçlandıracağız. Önemli olan bu olayın büyümemesiydi. Örnekleri var, bazı illerimizde bu gibi olaylarda çok büyük acılar yaşandı. Ama sağ olsunlar bizim buradaki kanaat önderleri ve bürokrasi araya girerek barış ile sonuçlandırdı. Herkes hakkına razı oldu. Bugün de barış yemeğinde bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Yapılan barış yemeği törenine Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, kanaat önderleri ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.