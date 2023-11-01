Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kamerada Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kamerada

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu"nda yakalanan 231 kişiden 132’si tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu" düzenlendi. Nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması maksadıyla yapılan operasyonda, 5 yıla kadar ceza süresi ile aranan 231 şüpheli yakalandı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof, 1 adet M1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 99 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 132 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.