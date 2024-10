Diyarbakır’da 12 Ekim’de başlayan festivalle kentin tescilli "ciğer" ve "kadayıf"ında satışlar ikiye katlandı.

12 Ekim’de başlayıp 20 Ekim’e kadar gerçekleştirilecek festival kapsamında şehrin dört bir yanında 100’den fazla mekanda 500’ü aşkın etkinlik düzenlenecek. Festivalle birlikte yoğun ziyaretçi ağırlanan kentte tescilli ciğer ve kadayıfta da satışlar ikiye katlandı.

Ciğer ustası Onur Erdin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, festivalin gelişiyle yoğunluk oluştuğunu, festival için şehir dışından gelenler olduğunu söyledi. Her geçen güne göre müşterilerin daha çok arttığını belirten Erdin, “İki kat arttı, artık resmen ciğer festivali başladı. Her gelen festivale gelmişken ciğerimizi de yiyelim diyor. Tüm Diyarbakır festival sayesinde şu an iki kat iş yapıyor. Festivalin kalabalığıyla birlikte ciğerin bereketi ve bolluğu arttı. Diyarbakır değil, bizimki artık ’ciğerbakır.’ Çünkü tescili bizde” dedi.

Müşterilerden Ferhat Genç ise Artvin’den Mersin’e doğru gittiklerini, burayı da internetten sürekli takip ettiklerini ifade ederek, “Arkadaşlar da öneriyordu. Bugün yol üstü geldik. Tam saymadım ama ustanın dediğine göre 9 şiş yemişim, boş yeseydim 15-20 şiş yerdim. Lavaşla yediğim için 9 tane yedim” diye konuştu.

Müşteri Alper Koru ise, Antalya’dan geldiklerini, daha önce de geldiğini kaydetti. Koru, “Diyarbakır, sevdiğim bir yer. Her zaman olduğu gibi şu sofraya da oturmadan dönmüyoruz. Ciğer, buradan daha iyi bir yerde yiyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Gelince de fırsatı değerlendiriyoruz, ondan sonra dönüyoruz” şeklinde konuştu.

Ciğer ustası Ömer Ziyadanoğlu da, şehir dışından gelenlerle Diyarbakır’ın nüfusunun da arttığını söyleyerek, “Yabancı nüfus da dışarıda yemek zorundadır. Gelip ciğerin tadına bakıyorlar. Diyarbakır’ın ciğeri tescillidir. Tescilli olan ciğeri her gelen yabancı bir şiş de olsa tadına bakıyor” dedi.

“Burma kadayıfa da rağbet çok fazla. Müşteriler sıraya giriyor, yetiştiremiyoruz”

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, Diyarbakır’ın daha önce coğrafi işaretini aldığı burma kadayıfı, şu an festivalle de taçlandırdığını değerlendirdi.

Şehir dışından gelen misafirlerin, turistlerin burma kadayıfı tatmadan gitmek istemediğini aktaran Altunbay, “Festival, şehrin tanıtımı için çok güzel oldu. Diyarbakır, kötü şeylerle anılıyordu. Böyle tatlı, güzel şeylerle anılması çok güzel oldu. Burma kadayıfa da rağbet çok fazla. Müşteriler sıraya giriyor, yetiştiremiyoruz. İş yoğunluğu özelikle turist akınının olduğu Sur içi ve festival alanının olduğu şubemizde oldu. Satışlarımızı ikiye katladı” ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Baki Duy ise Eskişehir’den konferans sunmak üzere geldiğini, buranın sadece tarihi bir yer değil, lezzet diyarı olduğunu belirtti.

Gitmeden önce bu lezzet diyarından sevdiklerine bir şeyler götürmek için geldiğini ifade eden Duy, “Baharatlar aldık, şimdi de tatlı alıyoruz. Alışık olduğumuz meşhur Diyarbakır kadayıfının lezzeti var. Buraya ilk gelişim değil, beşinci gelişim. Her geldiğimde yeni şeyler görüyorum. Diyarbakır’ı her zaman görmekten keyif alıyorum. Özelikle Sur bölgesini” dedi.