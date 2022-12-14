Diyarbakır’da ambulans ile tırın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır’da ambulans ile tırın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan istikametinden Diyarbakır’a gelen 112 Acil Servis Merkezi’ne bağlı hasta ve yakınını taşıyan ambulans, Lice Üçyol’da tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen ambulansta bulunan 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık çalışanları M.A., Y.A., M.B., M.M.K., hasta yakını Bilal Çoşuk ve hasta kızı Cennet Çoşuk, ilk müdahaleleri yapılarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Çocuk hasta kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan çocuk hasta Cennet Çoşuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kazaya ilişki facia anları güvenlik kameralarına yansıdı.