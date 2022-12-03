Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Mermer mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Lice istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 72 AAE 790 plakalı Clio marka otomobil, hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ACT 181 plakalı Mercedes marka tır ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan kişilerden Halit Çelik’in (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bahattin Çapan ve Rıza Kurt, tedavi altına alındı. Rıza Kurt’un, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.