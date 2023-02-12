Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözer apartmanında enkaz çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözer apartmanında enkaz çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi ve Sözen apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Yoldaş apartmanı ve Dündar apartmanında arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 4 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.