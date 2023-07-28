Diyarbakır’da aylar önce temeli atılan 6 bin 40 adet TOKİ konutunun örnek dairesi tamamlandı. Kentte, Yerinde Dönüşüm projesine 2 bin 652 vatandaş başvuruda bulundu.

6 Şubat Pazarcık ve Elbistan merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da evleri ağır hasar gören ve yıkılan vatandaşlara Bağlar ilçesi bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde 6 bin 40 konutun yapımı hızla devam ediyor. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, tamamlanan örnek daireyi gezerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için yapımı devam eden 6 bin 40 konutun 1 yıl içerisinde hızlı bir şekilde bitirip teslim edeceklerini belirten Vali Su, 6 Şubat depremini birçok ilin atlattığını, bunlardan birinin de Diyarbakır olduğunu hatırlattı.

6 Şubat’tan hemen sonra vatandaşların yıkılan konutlarının yerine konut ihtiyaçlarının giderilmesi adına Karacadağ bölgesi Oğlaklı Mahallesi’nde konut yapım işlerine başladıklarını ifade eden Vali Su, "6 Şubat’ta deprem oldu, biz Mart ayının içerisinde ilk temelleri attık. Şu anda bu bölgede 6 bin 40 konutun yapımı hızla devam ediyor. O zaman da ifade etmiştik 1 yıl içerisinde inşallah bu konutları bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Bugün biten örnek daireyi gezdiklerini aktaran Vali Su, "Buradaki konutlarımız 3+1 brüt 105 metrekare. Çok güzel olmuş, ben de çok beğendim. İnşallah evi yıkılan vatandaşlarımız zemini sağlam, havadar bir yerde konutlarına taşınacaklar. Burada tek konutlar değil, sosyal donatı alanları da okulu, camisi, alışveriş merkezleri, çarşısı da inşallah olmuş olacak" diye konuştu.

Vali Su, sözlerini şöyle tamamladı.

"Kırsal alanlarda da evi yıkılan vatandaşlarımıza da 609 konutun ve 180 ahırın ihalesi gerçekleştirildi, devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız da açıklamıştı. Yerinde Dönüşüm projesi çerçevesinde ilimizde 2 bin 652 vatandaşımız müracaat etmişlerdir. Onlarla da ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Çok kısa bir süre içerisinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğiz."