Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, S.K.’nın kullandığı 08 AAK 770 plakalı otomobil, R.T.’nin kullandığı 04 AY 610 plakalı otomobil ve S.Y’nin kullandığı 63 PF 825 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan Z.A. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.