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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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