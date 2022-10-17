Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, totem, reklam panolarını kaldırmaları için esnafı uyardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, totem, reklam panolarını kaldırmaları için esnafı uyardı.

Belediyende yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde yönetmeliğe aykırı olarak asılan çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam panoları, afiş ve totemleri kaldırmaları için esnafa uyarıda bulundu. İşyerlerine durum tespit tutanağı tutan ekipler, yasal süre içerisinde kurallara riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uygulayacak.

Ekipler, vatandaşlardan reklam tabelaları ile kamusal alanı işgal eden esnafları “ALO 153” hattına bildirmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde daha düzenli ve yaşanılabilir bir kent için denetimlerine devam edecek.