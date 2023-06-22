Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edecek.

Zabıta ekipleri bu konuda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek maytap ve benzeri maddeleri satan yerlerin “ALO 153” e bildirilmesini istedi.