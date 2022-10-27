İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da sürdürülen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu’nda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da sürdürülen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu’nda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır’da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 Operasyonu’nda, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Ortaç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilogram toz esrar ve 346 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.