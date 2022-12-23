Diyarbakır’da etkili olan yoğun sis nedeniyle yolunu şaşıran domuzlar dün şehir merkezine inmişti. Vatandaşların haber vermesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hayvan yakalama timleri, Bağcılar Mahallesi’nde domuzları yakaladı.

Diyarbakır’da, yoğun sis nedeniyle yolunu şaşırıp şehir merkezine inen iki domuz, yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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