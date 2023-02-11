Diyarbakır’da 6 enkaz alanından biri olan Yoldaş Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, çalışmaların devam ettiği diğer enkaz alanlarına gönderildi.

Diyarbakır’da 6 enkaz alanından biri olan Yoldaş Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, çalışmaların devam ettiği diğer enkaz alanlarına gönderildi.

Meyve sebze halinde bıçaklı kavga: 1 yaralı Meyve sebze halinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan Yoldaş Apartmanı’nın enkaz çalışması tamamlandı. Kurtarma ekipleri diğer enkaz alanlarına gönderildi. Şehirde 3 enkaz çalışması tamamlanırken, 4 yerde ise çalışma devam ediyor. Diyarbakır’da 7 apartman yıkılmıştı.