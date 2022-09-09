Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde iplik fabrikasında incelemelerde bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, önceki dönem bakanlardan Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Fabrikada incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Eker, Diyarbakır’ın günümüzde sanayi yatırımında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Eker, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, organize sanayi bölgemizin bir takım temel yatırımları ve hizmetleri desteklendi. Bunlardan en önemlisi, arıtma tesisinin kurulmasıdır. Özellikle tekstil sanayi için çok önemli. Çünkü arıtma boyahanelerinin yapımı da kumaş ile nitelikli tekstil üretiminin en önemli ve en zor aşamasıdır. İçinde bulunduğumuz tesis önemli bir iplik üretim tesisidir. Burada yıllık 16 bin ton iplik üretiliyor. Bunun en önemli özelliği de organik Diyarbakır pamuğu ile üretiliyor olmasıdır. Şu anda devam etmekte olan yatırımla, sadece içinde bulunduğumuz tesisin üretimi yıllık 80 bin ton kapasiteye çıkıyor. İhracat ve tekstilin bütün aşamaları bir arada bütünleşmiş şekilde yapılabiliyor. Bu istihdam, gençlerimizin aş ve iş sahibi olması demektir” dedi.

Yılsonuna kadar 60 tesisin tamamlanmış olacağı müjdesini veren Eker, “Besi Organize Sanayi bölgemiz ayrıca faaliyet göstermekte. Yılsonuna kadar burada 60 tesis tamamlanmış olup, faaliyete girecek. Bu, binlerce insanın iş sahibi olması demektir. Ayrıca tekstil organize sanayi bölgesi Diyarbakır’da Türkiye’nin ilk besi organize bölgesidir. Diyarbakır’ın bu manada pamuk üretim bölgesi olması, dünya standartları üzerinde pamuk üretebilecek kaliteye sahiptir. Tekstil ve diğer iş kolu faaliyetlerinde Diyarbakır, istihdam ve yeni cazibe merkezi olma yolunda” ifadelerinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da, 2018’de yönetime geçtiklerinden bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerinin eksik olmadığını söyledi.