Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da ağır hasar alan 8 katlı bina, cumartesi günü yıkımına başlandıktan sonra akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. Daha öncesinden güvenlik şeridinin çekildiği alanda kimsenin bulunmadığı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da ağır hasar alan binaların yıkımına geçtiğimiz hafta tekrar başlandı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231’inci sokakta depremden sonra ağır hasar gören 8 katlı Abdullah Apartmanı geçtiğimiz cumartesi kontrollü yıkılmaya başlandı. Binanın son 5 katı yıkım makineleri tarafından kontrollü yıkıldıktan sonra geriye kalan 3 katı ise dün saat 21.00 sıralarında kendiliğinden çöktü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ekipleri ve yıkımdan sorumlu kişiler sevk edildi. Yıkımı yapılan binanın işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.