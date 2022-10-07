Diyarbakır’da düzenlenen "Yeni şehirden kadim şehre" bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce kişi pedal çevirdi.

Diyarbakır’da düzenlenen "Yeni şehirden kadim şehre" bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce kişi pedal çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlik, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan büyükşehir belediyesi binası yanında start aldı.

Etkinlik öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, etkinlik için gençlere dağıtılmak üzere bisikletlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından gönderildiğini ifade etti. Kimliğin ve kişiliğin tarihle oluştuğunu aktaran Demircan, "Etkinliğin ismini çok güzel vermişler, ’Yeni şehirden kadim şehre’. Diyarbakır büyüdü çok güzel mekanları oldu ama eskiyi tarihimizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu bütün dünyaya haykıracağız" dedi.

Demircan, kent genelinde yapılan çalışmalardan ve festivale katkılarından dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve ekibine teşekkür etti.

Diyarbakır Valisi Su, etkinliğin Sur ilçesinde yapıldığını ve ilçenin kentin tarihi değerleri en çok barındıran ilçe olduğunu dile getirdi. Tarihi surlar içerisinde yer alan 18 anıtsal eserin onarım ve restorasyonunu tamamladıklarını söyleyen Vali Su, "Bunlar içerisinde camilerimiz var, kiliseler var, hamamlar, konaklar, hanlar var. Şu anda sur içinde 347 sivil mimari örneği konağın onarımına devam ediyoruz. İnşallah onları da bitirdiğimiz zaman muhteşem bir eserler topluluğu ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

Sur Kültür Yolu Festivali’nin de yarın Kültür Turizm Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayacağını anımsatan Su, festival öncesi alanı gezip görmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar bisikletleriyle tarihi surlar boyunca pedal çevirerek Kurşunlu Cami önüne kadar bisiklet sürdü.