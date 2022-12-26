Yeni Dijital Çağda Siber Güvenlik Paneli Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Yeni Dijital Çağda Siber Güvenlik Paneli Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kongre merkezinde düzenlenen panelin Moderatörlüğünü yapan TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, teknolojiye erişimin günümüzde çok kolay hale geldiğini ve çoğu zaman sosyal mühendisliğin ön planda olduğu bir siber saldırılara maruz kalındığını belirtti.

Panele, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Komiser Yardımcısı Mehmet Furkan Arslan, sosyal platformu siber Trend Micro Sistem Mühendisi Mert Ünsaldı, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, CyberThink Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu Teknik Lideri Mahir Yüksel ve çok sayıda lise ile üniversite öğrencileri katıldı.