AK Partili Bağlar Belediyesi, yatağa bağlı olarak tedavi gören hastalar için yeni bir çalışma düzenledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temin edilen çok fonksiyonlu ve akıllı 30 yatak, çeşitli hastalıklardan dolayı yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara dağıtılacak.

AK Partili Bağlar Belediyesi, yatağa bağlı olarak tedavi gören hastalar için yeni bir çalışma düzenledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temin edilen çok fonksiyonlu ve akıllı 30 yatak, çeşitli hastalıklardan dolayı yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara dağıtılacak.

Bağlar Belediyesi, çeşitli hastalıklar nedeniyle yatağa bağlı olarak tedavi gören vatandaşlar için bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Temin edilen çok fonksiyonlu ve akıllı 30 yatak belediye ekiplerince hastaların evlerine ulaştırılacak. İlçede gerçekleştirdiği ev ziyaretleri sırasında yatağa bağlı yaşayan hastaların durumuna şahit olduğunu belirten Beyoğlu, maddi imkanı iyi olmayan bu vatandaşlara destek olmak ve yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

20 yatağın şimdi, 10 yatağın ise Ocak ayında hasta vatandaşlara ulaştırılacağını ifade eden Beyoğlu, “Göreve başladığımızdan beri 45 aydır durmaksızın halkımızla iç içeyiz. Her gün onlarca evi ziyaret ediyor, insanımızın yaşam koşullarına bizatihi şahit oluyoruz. Yatağa bağlı olarak tedavi gören ve koşulları elverişli olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımız var. Yakınları için de zor bir durum. Böyle bir destek sağlayarak bu zorlu mücadelede yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Vatandaşlarımızın hayır dualarıyla yapacak çok işimiz var Allah’ın izniyle” dedi.