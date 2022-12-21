Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, çoban tarafından yaralı bulunan "kulaklı orman baykuş" veteriner tarafından tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, çoban tarafından yaralı bulunan "kulaklı orman baykuş" veteriner tarafından tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde çoban Şoreş Temiz dün, hayvanlarını otlatırken yaralı halde kulaklı orman baykuşu buldu. Kayalıkların üzerinde uçamayan baykuş, tedavi edilmek üzere duyarlı çoban tarafından veterinere götürüldü. Yaralı baykuşun tedavisi yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

“Biyolojik mücadele için önemli bir türdür”

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, “Boynuzlu baykuş ilimizde yaşayan bir tür. Bu baykuş türü fare sayısını kontrol altında tutar. Tehlike altında değil. Tabiatın düzeni açısından önemli bir tür. Tarlalara zarar veren kemirgenleri kontrol altında tutar. Daha çok geceleri aktiftir. İlimizin yerli türlerindendir. Biyolojik mücadele için önemli bir türdür. Gereksiz tarım ilacı kullanımını engeller. Ekonomik olarak tarım üretimine katkı sunar. Besin ağı içerisinde işlevi değerlidir” dedi.