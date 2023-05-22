Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde açık halı saha da yapılan nişan merasiminde bir anda başlayan şiddetli yağış nedeniyle tören yarıda kaldı. Davetliler, ıslanmamak için gelin ve damadı bırakıp sahayı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çok sayıda davetli, İrem ve Servet Gündüz’ün açık bir halı sahada yapılan nişan merasiminde bir araya geldi. Bir anda başlayan sağanak nedeniyle davetliler ıslanmamak için koşarak sahayı terk etti. Davetliler kendilerini düşünürken geride kalan damat ve gelin unutuldu. Herkes ıslanmamak için hızlıca sahayı terk etti. O anlar davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Nişan merasimi yağışın durmasıyla kaldığı yerden devam etti.