Diyarbakır’da asayiş şube ekipleri hırsızları, girdikleri evde unuttukları yiyecek ambalajının barkodundan çözdü. “Villa Çetesi” “Barkod Operasyonu” ile çökertildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’da asayiş şube ekipleri hırsızları, girdikleri evde unuttukları yiyecek ambalajının barkodundan çözdü. “Villa Çetesi” “Barkod Operasyonu” ile çökertildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Asayiş Şube ekipleri lüks evlere giren hırsızların peşine düştü. Hırsızlar, şüphe çekmemek için lüks araçlar kiralayarak lüks villa sitelerini hedef aldı. Gruba yönelik yapılan çalışma sonucu şahıslar çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Hırsızlık şebekesi kentte villaları hedef aldı. Villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bildi. Villanın kullanılmadığını fark eden hırsızlar geceyi evde geçirdi. Hırsızlar, marketten alışveriş yaptılar, villada yemek yediler.

Polis, hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izini sürdü. Marketin görüntüleri ve Z raporları incelendi. Polis, evde bırakılan yiyecek ambalajının barkodundan tespit yaptı. Alışveriş yapan şahıslar belirlendi.

Mağdurlara ait yadigar antika eşyalar saatler yapılan aramalarda ele geçirilerek el kondu ve sahiplerine teslim edildi. Çalınan altınların kuyumculara satıldığı tespit edilerek kuyumcuda arama yapıldı ve altınlar ele geçirildi.

Çok sayıda sabıkası ve aranması olan D.F., S.F., A.T., D.K., ve S.T.’nin 3 günlük gözaltı süresi sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.