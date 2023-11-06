Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi arasında yapılan ‘’iş Birliği Protokolü’’ çerçevesinde kanatlı hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele yolları ve hastalık durumunda numune alımı yöntemleri hakkında veteriner hekim adaylarıyla saha çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi arasında yapılan "iş Birliği Protokolü" çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ile birlikte Yenişehir ilçesi Alpu Mahallesi’nde işletme ziyareti yapılarak, kanatlı hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele yolları ve hastalık durumunda numune alımı yöntemleri hakkında saha çalışması yapıldı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Prof. Dr. Hasan İçen, Prof. Dr. Nihat Özyurtlu ve Dr. Öğretim Görevlisi Nurdan Karacan Sever tarafından öğrencilere kanatlı hayvan hastalıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler tarafından ise etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde bulunması gereken biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca yıl boyu yapılan kanatlı survey çalışmaları uygulamalı olarak anlatıldı.