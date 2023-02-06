İkinci deprem sonrası Diyarbakır’da vatadandaşlar korku dolu anları bir kez daha yaşamamak için şehri terk ederek köylere gitti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu.

İkinci deprem sonrası Diyarbakır’da vatadandaşlar korku dolu anları bir kez daha yaşamamak için şehri terk ederek köylere gitti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu.

Diyarbakır’da 7 apartmanın yerle bir olarak enkaz haline gelmesiyle beraber gece saatlerinden itibaren başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor. İkinci deprem sonrası Diyarbakır’da panik ve korku yaşayan vatandaşlar şehri terk etmeye başladı. Yüzlerce vatandaş kilometrelerce kuyruk oluşturarak şehri bavullarıyla terk etti.