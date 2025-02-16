Diyarbakır’da Şubat ayında bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu değerlendirmek için çocuklarıyla birlikte parklara akın etti.

Kentte hafta sonu havanın güneşli ve sıcak olması nedeniyle vatandaşlar aileleriyle birlikte parklara akın etti. Gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti. Kimi basketbol oynadı, kimi futbol maçı yaptı, kimi ise voleybol oynadı. Minikler ise salıncak ve kaydıraklarda bol bol eğlenip vakit geçirdi.

Masa sandalyelerini alan aileler, piknik havasında hazırlık yapıp parklarda güneşli havanın tadını çıkardı. Kızı İpek ile voleybol maçı yapan Tufan Gürses, çocuklarla güzel havayı değerlendirmek için oyun oynamaya geldiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Aysel Aydoğan, "Hava çok güzel, güneşli bu temiz havanın, güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Çocukları getirdik eğleniyorlar" dedi.

Torunu ile parka gelen vatandaşlardan Mustafa Gemici ise; bu güzel havayı kaçırmak istemediklerini, çocukları da alıp parka geldiklerini ve dede, torun güzel bir şekilde vakit geçirdiklerini söyledi.