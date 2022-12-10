Diyarbakır’dan il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 51 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır’dan il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 51 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Silvan ilçesinden batı illerine yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin il dışına sevk edileceğinin bilgisini alan Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi. 7 Aralık günü icra edilen operasyon sonucu Silvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, düzenlenen operasyon ile ilgili haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılan şüpheli B.A. ve V.D. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.