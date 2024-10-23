Diyarbakır’da, inşaat sektörü ve bayi temsilcilerine yönelik ’Usta Bilgilendirme ve Ürün Tanıtım’ programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Arslanlı Alçı Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce üretimine 2 ay önce başlanan Arplak alçı plaka ürünleri tanıtıldı.

Elazığ’ın köklü firmalarından Arslanlı Alçı Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Arplak ismi ve markasıyla üretilmeye başlanan, alçı plaka ürünlerinin tanıtımı için Diyarbakır’da geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programda şirket yöneticileri, inşaat sektörü ve bayi temsilcileri bir araya geldi. Şirketin yeni ürünü olan ve kısa sürede yurt içi ile yurt dışı pazarda tercih edilen ürünler arasına giren Arplak, dünyada en saygın test laboratuvarlarından biri olan, Efectis Era’ya yangına dayanım testini yaptırdı. 60 dakika çeşitli derecelerde yüksek ısıya maruz bırakılarak yakılan Arplak, testi başarıyla geçerek, iç pazar ve dış pazarda tercih edilme sebebi arasına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Toplantıda, inşaat sektöründe son derece kullanım kolaylığı ile sağlamlık sunan suya, sese, yangına dayanıklı, dış cephe ve standart içerikteki Arplak alçı plaka ürünleri tanıtıldı. Özellikle Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep gibi depremle iç içe yaşayan şehirlerde kullanımının önemine işaret edilen ürünler inşaat sektörü temsilcileri, bayi ve ustalardan tam not aldı. Program sonunda katılımcılara kura yöntemiyle çeşitli hediyeler verildi.

2005 yılında kurumsallaşan şirketin Aralçı markası altında alçı üretimiyle sektöre giriş yaptığını belirten Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşe Gökçal Keleş, “Şu anda halihazırda 50 ilde 150 bayi ile inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Bunların en başında da deprem bölgesi yer alıyor. Malatya’da da yapı kimyasalları, alçı, boya ve diğer mantolama ürünlerinde aktif olarak bulunmaktaydık. Şu anda Arplak alçı ürünleri ile de varız. Ustalarımızla bayilerimizle bir araya gelerek ürünlerimizi tanıtmak istedik. Sizlerden aldığımız güç ve kalite politikamız doğrultusunda boya üretimine başlamış ve 2024 yılının Arplak alçı tesisimizi sizlerin huzuruna sunmuş bulunuyoruz. İlk günlerden bugüne kadar başarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize ve değerli ustalarımıza teşekkür ediyorum. Diyarbakır’da yeni ürünümüz Arplak alçı plaka ürünlerimizin tanıtım ve bilgilendirme programında çok değerli bayilerimiz ve kıymetli ustalarımızla birlikte bir araya geldik. Heyecanımızı paylaşan, bizimle birlikte olan, destekleyen tüm bayilerimize, ustalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Programda Arplak Alçı Plaka Üretim Müdürü Cem Yılmaz ise bayiler ve ustalara ürün hakkında bilgi vererek, yeni ürünlerle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Yurt içinde yaygın bir bayi ağı olan ve bağlantılı olarak 82 ülkeye ihracat yapan şirketin programlarını diğer illerde de gerçekleştireceği belirtildi.