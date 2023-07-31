Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla ücretsiz Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri açtı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde görev yapan rehber öğretmenler, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık yapıyor.

Rehberler, merkezlerde gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için tercihlerin son günü olan 8 Ağustos’a kadar destek olacak.