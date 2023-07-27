Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen “Diyarbakır Üniversite Tercih Günleri”nde açtığı stantla öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde devlet, vakıf ve özel üniversitelerin yer aldığı Diyarbakır Üniversite Tercih Günleri’ne katılan öğrenciler, üniversitelerin eğitim ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Devlet ve vakıf üniversiteleri yetkilileriyle görüşme fırsatı yakalayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevlendirilen uzman öğretmenlerce tercih danışmanlığı, çift anadal, yan dal, dikey ve yatay geçiş konularında bilgilendirildi.

Öğretmenler, ayrıca öğrencilere burs olanakları, tavan ve taban puanlar, tercih ve sıralamalar konularında bilgilendirme yaptı.