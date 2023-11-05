Diyarbakır’da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne döndü.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’da tarihi mekanlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renkleriyle muhteşem manzara oluşturuyor. Dicle Nehri’nden beslenen, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri, bir yandan yapraklarını dökerken bir yandan da sonbaharın en canlı görüldüğü yerlerden biri oluyor.

Hevsel Bahçeleri’nde renk şölenini izlemek isteyen vatandaşlar, Keçi Burcu ve On Gözlü Köprü’ye çıkıp eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

İstanbul’dan Diyarbakır’a tur ile gezmeye gelen Ayten Pamukçu, Hevsel Bahçeleri’nin sonbahar manzarasını çok beğendiğini söyledi.

“Bu kadar güzel beklemiyordum”

Özellikle Keçi Burcu’ndan bahçeyi izlemenin daha bir farklı tadı olduğunu dile getiren Pamukçu, “İstanbul’da yaşıyorum. Diyarbakır’ı ve Mardin’in görmeye geldik. Diyarbakır gezmek hep istediğimiz bir şehirdi. İlk kez bu kadar Diyarbakır’ı detaylı gezeceğim. Hevsel Bahçeleri’nin sonbahar güzelliğini çok beğendim. Özellikle Keçi Burcu’ndaki sütunların arasından bahçeyi izlemek çok güzel oluyor. Çok da güzel bir mevsimde Diyarbakır’a geldik. Yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızı tonlarının olduğu bir zamana denk geldik. Hevsel Bahçeleri’ni hep duyuyorduk. Açıkçası bu kadar güzel beklemiyordum” dedi.

Surların restore edilmesiyle Hevsel Bahçeleri’ni daha güvenli bir şekilde izlediklerini söyleyen Rojhat Erkaçmaz, şunları kaydetti:

“Sonbahar mevsiminin gelmesiyle havalar da Diyarbakır’da soğudu. Diyarbakır’ımıza ait Hevsel Bahçeleri’nin yanında askerden yeni gelen arkadaşımla fotoğraf çekelim dedik. Hevsel Bahçeleri sadece sonbaharda değil, her mevsim güzeldir. Aynı zamanda surların restoresi de yapılmış, daha bir güzel olmuş.”