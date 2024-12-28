Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerle kentteki ulaşımda yeni döneme geçildi.DİYARBAKIR (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığı, 8 aydır yürüttüğü çalışmalarla yurttaşların şehir merkezinden kırsala kadar geniş bir alanda güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamayı hedefleyen birçok projeyi hayata geçirdi.

14 yeni otobüs alındı

İlk çalışma, Trafik Kontrol Merkezinin kurularak aktif hale getirilmesi ve Akıllı Durak projesi oldu. Otobüs içi monitör alımları tamamlanıp montaj işlemleri başlatıldı. Kırsal durak ihalesi tamamlanırken, halk otobüsleriyle ilgili düzenleme çalışmaları sonucunda kooperatif yetkilileriyle anlaşma sağlanarak protokol imzalandı. Otobüs alımı için ilgili bakanlıkla yazışmaların ardından 14 yeni otobüs alındı. Ödeme işlemleri tamamlanan otobüslerin belediyeye teslim edilmesi bekleniyor. Sadece otobüs alımı değil otobüslerin bakım ve tamiratı da gerçekleştirildi. Toplamda 4 bin 641 kez otobüs bakımı-tamiri ve onarımı yapıldı.

Yol çizgileri, yaya geçitleri ve bisiklet yolları yapıldı

Yol çizgileri ve bordür boyama faaliyetleri kapsamında, Kayapınar ilçesinde 440 kilometre, Yenişehir ilçesinde 115 kilometre, Bağlar ilçesinde 364 kilometre yol çizgisi çalışması tamamlandı. Bismil, Çermik, Dicle, Kocaköy, Çınar, Sur, Hazro, Hani ve Silvan ilçelerinde de çeşitli mesafelerde yol çizgileri yapıldı. Toplamda 2 bin 64 kilometre soğuk yol çizgisi tamamlanarak halkın güvenli ulaşımı için önemli bir adım atıldı. Ayrıca, çeşitli ilçelerde yaya geçitleri, tümsekler ve bisiklet sembollerinin yanı sıra otopark çizgileri ve yön belirleme işaretleri de yapıldı.

Güvenli trafik akışı için çalışmalar

Kentin birçok alanına trafik levhaları yerleştirilirken hız kesici kasis çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Kulp, Kocaköy, Kayapınar, Hani, Ergani, Eğil, Dicle, Çüngüş, Çınar, Çermik ve Bismil ilçelerinde binlerce trafik levhası yerleştirildi. Hız kesici kasisler de Kayapınar, Bağlar, Yenişehir, Sur, Ergani, Hani, Bismil, Kocaköy, Lice, Silvan ve Dicle ilçelerinde faaliyete geçti. Ayrıca, farklı ilçelerde delinatör (trafik güvenliği unsuru) çalışmaları gerçekleştirilerek güvenli trafik akışı sağlandı.

Yeni sinyalizasyon sistemleri

Sinyalizasyon sistemleri de önemli bir gelişim gösterdi. Mahabad Bulvarı Dünya Kavşağı ve Cemiloğlu ile Sezai Karakoç Bulvarı kesişimlerinde yeni sinyalizasyon sistemleri kuruldu. Ayrıca, Araştırma Yolu'nda Butonlu Kavşak kuruldu ve akıllı kavşak çalışmalarına devam edildi. Kent genelinde sinyalizasyon sistemlerinin rutin kontrolleri yapılarak, gerekli bakım ve onarımlar tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, göreve başladıklarından bu yana kent merkezi ve kırsal mahallelerde 31 bin trafik levhası montajı ve 2 bin 64 kilometre yol çizgi çalışması yaptıklarını belirtti.

64 kavşak anbean izleniyor

Trafik Kontrol Merkezi’nin kurulduğunu ve şu anda 64 kavşağın izlendiğini, 14 kavşağın ise kurulacağını aktaran Cengiz, “10 durağımız akıllı hale getirildi, 130 adet kırsal durağımızın ihalesi tamamlandı, önümüzdeki günlerde montajına başlayacağız” dedi.

‘Geldiğimizde otobüslerin durumu çok kötüydü’

Göreve başladıklarında otobüslerin durumunun çok kötü olduğuna dikkat çeken Cengiz, şöyle konuştu: “Gerek sürekli arıza vermesi, gerek de yaşlarını doldurması sebebiyle bizi bayağı zorladı. Otobüslerin onarım çalışmaları devam etmekte, 4 bin 641 defa araçların bakım onarımı yapıldı. Otobüslerin içinde 200 yolcu bilgilendirme ekranları yapıldı, 200 tane daha yapılacak.”

51 otobüs daha alınacak

14 yeni otobüsün alındığını, önümüzdeki yıl 51 otobüs daha almayı planladıklarını aktaran Cengiz, “Bu süreçte Özel Halk Otobüsleri ile ilgili bir protokol imzalandı, 65 yaş üstü vatandaşların, engelli vatandaşlarımızın ücretsiz binişi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Protokolde ücretin belediyemiz tarafından karşılanacağı belirtildi. Halk otobüslerinin de toplu ulaşım da düzene girmesi ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.