Ulaşım Daire Başkanlığı, Silvan yolunda oluşturulan çadır kentte kalan vatandaşların ulaşım problemi yaşamaması için ücretsiz iki güzergah oluşturdu. Oluşturulan güzergahlarla çadır kentte kalan vatandaşlar şehir merkezine ücretsiz ulaşımları sağlanacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun talimatıyla depremin ardından ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda şehir içinde Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, 26 Şubat gece saat 01.00’e kadar vatandaşları ücretsiz taşımayı sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından başlattığı ücretsiz otobüs seferlerini 26 Şubat’a kadar uzattı.

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