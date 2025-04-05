Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlara yönelik başlattığı ücretsiz kurslar devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyenler için dopdolu bir kurs programı hazırladı.

Tiyatrodan müziğe, sinemadan görsel sanatlara, dil eğitimlerinden halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar, katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı tanıyor.