Öte yandan sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0’ın altında -4 dereceyi görmesiyle birlikte araçların camlarında buzlanma, ağaç dallarında ise kırağı oluştuğu görüldü.

Diyarbakır il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte sürücüler trafikte dörtlü lambalarını yakarak ilerlerken, bazı uçak seferleri ise ileri saate alındı.

Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken uçak seferleri de ertelendi.

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