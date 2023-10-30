Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Diyarbakır’da 85 bebek dünyaya geldi.

Türkiye’nin ikinci yüzyılına geçişinde Diyarbakır’da toplam 85 bebek dünyaya gözlerini açtı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Gül Çavuşoğlu, Diyarbakır’da 27’si kendi hastanelerinde olmak üzere toplam 85 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında dünyaya gelen çocukların bir sonraki yüzyılı görmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, ”Dün, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hep birlikte şahitlik ettik. Bizim kendi hastanemizde 27 çocuk olmak üzere toplamda Diyarbakır’da 85 çocuk dünyaya geldi. Yeni doğan çocuklarımızın da Cumhuriyet’in bir sonraki yüzüncü yılını görmesini temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında çocuğunu kucağına alan Ayşe Çağındağ, çocuğunun böyle bir günde doğmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Çağırdağ, “Çocuğumun doğum yılı bugüne denk geldiği için gurur duyuyorum. Dilerim Allah’tan vatana, millete hayırlı bir evlat olur. İsim olarak daha düşünmedik. Babasıyla birlikte oğlumuza güzel bir isim vereceğiz” diye konuştu.