Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına özel "Türkiye Yüzyılı Bisiklet Korteji" düzenlendi.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen bisiklet korteji için bisikletçiler Selahaddin Eyyubi Kent Meydanı’nda toplandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun başlama fişeğini ateşlemesi ile bisikletçiler harekete geçti. Eyyubi Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Dünya Kavşağı ve Lunapark Kavşağı güzergahını takip eden bisikletçiler tekrar başlama noktasına döndü. Vatandaşlar güzergah üzerinde yol kenarlarında ellerinde bayraklarla bisikletçilere eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından sporculara ve vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.