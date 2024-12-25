Diyarbakır’da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında üreticileri bilgilendirmek amacıyla 25 Ekim 2024 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Cuma Buluşmaları" toplantıları başladı. Bu toplantılar, 81 ilde üretim planlaması ve yeni destek modeli üzerine gerçekleştirildi.

17 ilçe ve her ilçede 3 köyde olmak üzere toplam 51 köyde eş zamanlı bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılara İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve Tarımsal Üretim Planlaması Birimi teknik personeli katıldı.

2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler için yeni bir destekleme modeli oluşturuldu. Bu modelde, bitkisel üretim destekleri 21 kalemden 3 ana kaleme, hayvansal üretim destekleri 22 kalemden 7 ana kaleme indirildi. Su ürünleri desteklemeleri ise 15 kalemden 2 ana kaleme indirildi. Yeni modelde, bitkisel üretim için Temel Destek kapsamında yüzde 50 mazot ve yüzde 25 gübre desteği sağlanacak. Planlama kapsamındaki ürünlere ise mazotun tamamı ve gübrenin yarısı verilecek. Üretimi geliştirme desteği kapsamında sertifikalı tohum, fidan, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına destek verileceği açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, toplantıda yaptığı konuşmada, tarımsal üretim planlamasının önemine vurgu yaptı. Atalar, "Bu yıl üretim planlaması diye yeni bir modele geçtik. Ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesini sağlamak, ihtiyacı olmayan ürünlerin üretiminde kısıtlamaya gitmek ve dolayısıyla piyasadaki arz-talep dengesini sağlamak amacıyla bu üretim modelini başlattık. Türkiye’de 13 stratejik ürün belirlendi. Her ilde ihtiyaca göre, bölge şartlarına uygun ürünlerin ekilmesi sağlanacak" dedi.

Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli kapsamında Bağlar ilçesi Alabal Mahallesinde gerçekleştirilen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Yolcu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularına yanıt verilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.