Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle kutlamalar çerçevesinde Diyarbakır’da da etkinlikler başladı. Diyarbakır’da Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen program, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park’ta Atatürk büstüne Ahmet Bürhan’ın çelenk sunumuyla başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklama yapan Şube Başkanı Ahmet Bürhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

Devletin, milli egemenliğin, milli iradenin ve milli bekanın daim olması dileğinde bulunan Bürhan, “Aziz milletimizin azim ve cesaretle, kutlu bir mücadeleyle inşa ettiği Cumhuriyet’imizin 100. yılına büyük eşsiz bir gurur ve heyecanla kavuştuk. Türk milletinin en güzide ve en muazzam eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, kutlu olsun. Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz, milli bekamız daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü; adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla harekete geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiştir. Kurtarıcı ve kurucu iradenin hür, müstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet yönetimi anlayışıyla kurumsallaşmıştır. Milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir” dedi.

Türk eğitimcileri olarak harici ve tehdit unsurlarını bertaraf edecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceklerini ifade eden Bürhan, “Türkiye Cumhuriyeti; mazlum milletlere emsal olan muhteşem bir mücadelenin zafer tacıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek şuurunun, engin iradesinin, kutlu kudretinin şeref nişanesidir. Türk eğitimcileri olarak Cumhuriyet’imizi, tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi, ilmin, fennin ve aklın ışığında, demokratik bir izanla daha büyük bir azimle, daha içten bir kararlılıkla ikinci yüzyıla taşıma görev ve sorumluluğunu üstleneceğiz. Milli bekamız için yılmadan mücadele edecek, harici ve dahili tüm tehdit unsurlarını bertaraf edecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi miras bırakan başöğretmenimizin izinden, kahraman ecdadımızın emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha da güçlendirme azminden geri durmayacağız” diye konuşmasına devam eden Bürhan, “Cumhuriyet’imizi inşa eden kurtarıcı ve kurucu irade ile anayasamızda anlamını bulan temel değerler ile ve milli irade ile husumeti olan, Cumhuriyet’imizin birleştirici ve bütünleştirici gücüne bölücülük ve nifak tohumları ekerek zarar vermeye çalışan köhne zihniyetin emellerini dün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız. Tarih şahit olsun ki naçiz vücutlarımız bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerinde bulundu.