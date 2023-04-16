Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde turizm ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır’da düzenlenen iftar yemeğine Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl, Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, Diyarbakır Otelciler Birliği (DOTED) Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Mezopotamya BTK Üyesi Recep Koyuncu, TÜRSAB’a üye turizm ve seyahat acenteleri katıldı.

BTK Başkanı Serdar Baturay, iftar yemeğinde turizm ve seyahat acenteleriyle birlikte olmak istediklerini belirterek, “Her yıl geleneksel hale gelen iftarımızda bu yılda turizm ve seyahat acentelerimizle birlikte olduk. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın geliştiği ve zenginleştiği bir aydır. Bu amaç doğrultusunda bu iftarda buluşarak meslektaşlarımızla biraya geldik. Bundan sonraki süreçte Turizm sezonun başlamasıyla birlikte ilimiz ve bölge turizmimiz için yapacağımız çalışmaları da ele alma fırsatını yakalamış olduk” dedi.

Turizm sektörünün ülke ekonomisi üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olduğunu belirten TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koyuncu ise, "Yıkıcı deprem nedeniyle zor zamanlardan geçmekteyiz. Bu dönemde hayati önem taşıyan turizmi her zamanki gibi canlı tutmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Bir ocak başında düzenlenen iftar yemeğine Mardin ve Batman olmak üzere çok sayıda üye ve davetli katıldı.