Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman illerindeki turizmciler Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Derneği’ni kurdu.

Bir otelde gerçekleşen tanıtımda konuşan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Derneği (METOSAD) Genel Başkanı Veysi Kaya, METOSAD olarak turizm sevdalıları ve turizmin tüm paydaşlarını bir arada, özverili bir şekilde, tek çatı altında birleştirecek yapı olduklarını söyledi. Fırat ve Dicle nehirleri arasında uzanan Mezopotamya’nın binlerce yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Kaya, "İnanç, kültür, gastronomi ve turizmin başkentini ticaret merkezi haline getirmiştir. Bu köklü geçmişi ve zengin turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlenmek amacı ile Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Derneği bugün kuruluşunu tamamlamıştır. METOSAD, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman illerini kapsayan bölgenin turizm alanında güç birliği yapmasını sağlamak, sektörel iş birliğini arttırmak ve bölgeyi uluslararası bir turizm destinasyonu haline getirmek amacı ile kuruldu" dedi.

Turizm sektörünün paydaşlarını tek çatı altında toplayan METOSAD’ın bölgenin tanıtımına ve turizm stratejilerine yön vererek Mezopotamya’yı turizmin en güçlü merkezlerinden biri olarak yapmayı hedeflemekte olduklarını belirten Kaya, "Öncelikli hedeflerimiz Mezopotamya’nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek. Bölgeyi dünyanın gözde turizm destinasyonlarında biri haline getirmektir. Turizm sektöründeki tüm paydaşları iş birliği içerisinde çalışmaya davet ediyoruz. Büyük bir mirası hep birlikte geleceğe taşımayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.