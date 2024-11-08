Diyarbakır’da trafikte kural ihlali yapıp paylaşımda bulunan sürücüler yakalanarak, “makas atma” suçundan idari işlem uygulandı.

Sosyal medyada trafik ihlalleri yaptıklarına dair paylaşımlar yapan Y.A. ve E.K. isimli araç sürücüleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’na göre “makas atma” suçundan kendilerine işlem uygulandı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde araç kullanma suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.