Diyarbakır’da dün akşam göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Kemal Güleç’in (32) naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya’ya gönderildi.

Diyarbakır’da dün akşam göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Kemal Güleç’in (32) naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya’ya gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, şehit Kemal Güleç’in öz geçmişi okundu, dualar edildi. Törende, şehidin babası, annesi, eşi ve kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı konuşmada, şehit Güleç’in eşi ve çocuğunun kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Kaya, “Genç bir meslektaşımız elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aramızdan ayrılmıştır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımıza çeşitli yerlerde çalışarak hizmet etmiş Kemal Güleç kardeşimize son görevimizi yapmak için toplanmış bulunmaktayız. 2 yıldır Diyarbakır kadrosunda başarıyla hizmet veren kardeşimizin geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi bize emanettir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Merhuma rahmet kederli ailesine ve meslektaşlarıma başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Şehit Güleç için düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, şehit yakınları ve kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Daha sonra şehidin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Malatya’ya uğurlandı.