Otomobilde bulunan Murat D. (39), Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bismil İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diyarbakır’da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Alınan bilgilere göre, Murat D. yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, bulunduğu yerden aşağı yuvarlanarak karşı şeride geçti.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.

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