Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil önündeki tır kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.